Keiko Fujimori en su cumpleaños: “Hoy mi tarea es resistir y salir adelante”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió una carta desde el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, lugar se encuentra internada y donde recibió su cumpleaños número 44.

“Estoy cumpliendo casi 7 meses en prisión. Cumplo años, por primera vez, privada de mi libertad. Quiero decirles a todos, que no he perdido la esperanza. Me habrán privado de mi libertad injustamente, con mentiras y sin reconocer que ni siquiera fui gobierno, pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad”, señala la carta de la excandidata presidencial.

Fujimori Higuchi aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que atraviesan momentos difíciles al igual que ella.

“Todo pasa. Los malos momentos también. Piensa siempre que el mundo nunca deja de girar. Enfócate en las cosas buenas que podremos hacer con todo lo que hemos aprendido en tiempos difíciles como estos”.

Finalmente dijo que toma este tiempo (en prisión) cómo un periodo de reflexión que está sirviendo para entender muchas cosas y para valorar mucho más a la gente que ama.