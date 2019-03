Carlos Bruce niega "interés inusitado" por obra de S/ 7 millones en Lambayeque

El fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, afirmó haber enviado un informe al Ministerio Público para comenzar las investigaciones contra cinco congresistas ( Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén, Clemente Flores, César Vásquez y Carlos Bruce) que tendrían vínculos con la organización ‘Los Temerarios del Crimen’.

Sobre las indagaciones a Carlos Bruce, específicamente el magistrado señaló ante un medio local que David Cornejo, exalcalde de Chiclayo, sindica que el actual ministro de Vivienda tuvo un “interés inusitado por una obra”, la cual tuvo un valor en 7 millones de soles. “Ese interés era por ubicar al contratista que finalmente hizo la obra en Santa Rosa”, expresó.

Además, indicó que el exburgomaestre, quien se encuentra detenido, afirmó que desde el despacho del Ministerio de Vivienda se realizaron insistentes llamadas para contactarlo. Esta versión sería corroborado por la secretaria de Cornejo.

Por su parte, Carlos Bruce, no se quedaría callado y aclararía el caso. “Lo que el fiscal desconoce es que los municipios no podían hacerse de esas obras de saneamiento porque en el ámbito de la reconstrucción se repartió pistas y veredas para municipios, carreteras para el Ministerio de Transportes y desagüe para Vivienda.

"El Ministerio de Vivienda licita al año cerca de 2 mil millones. Si fuera pillo y quisiera hacerme el rico con una obra, no me voy a pelear con un alcalde por una de S/ 7 millones, no tiene sentido. Lo que sí reconozco es que tenía vehemencia de hacer rápido las cosas", puntualizó Bruce.