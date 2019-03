Congreso: inscriben a Concertación Parlamentaria como nueva bancada

Foto: Perú 21.

Los ex congresistas oficialistas Juan Sheput, Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Pedro Olaechea así como los parlamentarios Jorge Castro (ex Frente Amplio) y Julio Rosas (ex APP) anunciaron hoy la conformación de una nueva bancada denominada Concertación Parlamentaria.

En conferencia de prensa en Pasos Perdidos del Congreso, Juan Sheput dijo que el nuevo grupo parlamentario no se inscribe como oficialista o de oposición, sino como "responsable".

En tanto, Julio Rosas resaltó que esta bancada es el resultado de la unión de los integrantes del partido Contigo y de aquellos que se reunieron para formar Acción Republicana sin éxito.

De igual forma, mencionó que otros de sus objetivos son “respetar, defender y promover a la familia como base de la sociedad peruana”, así como trabajar en favor de todos los peruanos.

A su turno, Salvador Heresi refirió que la agrupación tendrá una posición vigilante y fiscalizadora con la gestión del presidente Martín Vizcarra, apoyando lo positivo y rechazando lo que consideren perjudicial.

Finalmente Gilbert Violeta aprovechó la oportunidad para exhortar a aquellos legisladores que aún se mantienen como no agrupados, a unirse a su agrupación para “el ejercicio pleno de sus derechos”.