Keiko Fujimori afirma que no declarará ante el fiscal José Domingo Pérez

No declarará. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien viene cumpliendo prisión preventiva mientras es investigada por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht, dijo que no declarará ante el fiscal José Domingo Pérez, pues considera que este “ha perdido totalmente la objetividad”.

La mayor de los Fujimori dijo a través de su cuenta de Twitter que tras "vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad”. Domingo Pérez desde temprano estuvo en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para interrogar a Fujimori.

"Vengo declarando en este caso desde hace 3 años. Lo he hecho frente a los fiscales German Juárez y José Domingo Pérez. Ya he entregado toda la documentación requerida", escribió. También agregó que no se va a prestar al "juego político de quienes no buscan la verdad, si no que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración".