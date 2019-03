Caso Odebrecht: testigos de coimas a Toledo declararán en Uruguay

La Procuraduría del caso Odebrecht asistirá este martes, 19 de marzo a las 02:00 pm, en Uruguay, a las declaraciones de dos testigos vinculados a las transferencias de dinero a las cuentas de Josef Maiman, que serían parte de las coimas que habría recibido el expresidente Alejandro Toledo para favorecer la entrega de la carretera Interoceánica.

Por ello, el Ministerio de Justicia autorizó el viaje de Nory Vega, procuradora adjunta del caso Odebrecht, a fin de que ejerza la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano ante las declaraciones de los ciudadanos brasileños Jorge Davies Celliney Raúl Fernando Celline.

“El objetivo de la diligencia es corroborar las transferencias de dinero efectuadas a las cuentas vinculadas con Josef Maiman (Trailbridge Ltd. Y Warbury & Co.), desde las empresas offshore del Grupo Davies perteneciente a los mencionados ciudadanos brasileros (Guadix Corp, Aristan Inc, Trade Center Financial Corp. y TmPeell Inc)”, indica la resolución ministerial.

“Las empresas offshore habrían sido utilizadas por Camargo Correa, mediante su intermediario Julio Gerin de Almeida Camargo, para efectuar los pagos de sobornos al prófugo expresidente Alejandro Toledo por la concesión del Tramo IV de la Carretera Interoceánica”, añade la norma del Minjus.