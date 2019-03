Roque Benavides asegura ser “antimachista” y “antifeminista”

Roque Benavides, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), descartó que la entidad que representa haya ejercido presión sobre el ministerio de Economía para realizar modificaciones en la ley antielusiva, e indicó que se encuentra a favor de esta norma tributaria.

“Nosotros no estamos para hacer nada incorrecto. Nosotros no estamos en contra, estamos a favor de una ley antielusión pero que sea clara. Que no signifique que el burócrata o funcionario de Sunat tenga discrecionalidad. Queremos legislación tributaria muy clara”, sentenció a un medio local.

También señaló que tras reunirse con el ministro de Economía, entró en conocimiento de que el reglamento absolvería las interrogantes del sector empresarial. “Creemos por nuestra experiencia que lo mejor para el Perú sería una ley antielusión que sea lo más precisa posible, que no sea retroactiva y que contribuya a mucha más inversión en el Perú”.

El líder empresarial desmintió que desde el gremio se haya desviado dinero a la campaña de la líder de Fuerza Popular y resaltó que la contabilidad de la Confiep ha sido revisada. “Nada se le entregó a Keiko Fujimori”, sentenció.

Por otro lado, se definió como una persona “antimachista y antifeminista” y se pronunció a favor con la cuota de género dentro del Consejo de ministros. “La equidad de género está muy bien. Yo estoy a favor de eso, yo soy antimachista y antifeminista, pero lo que no puedo aceptar es que se diga que porque hay un montón de mujeres ya está bien. Lo que tiene que haber es eficiencia y debe ser el 100% del Gabinete”, puntualizó.