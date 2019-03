Karina Beteta denuncia por maltrato al presidente del Congreso Daniel Salaverry

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta denunció que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la insultó y maltrató cuando le consulto sobre un proyecto de ley en el Parlamento.

La parlamentaria declaró a un medio local: "he sido maltratada por el señor Daniel Salaverry por pedir que se respete un derecho que nos corresponde. Por ejemplo, el decir vete a la 'mier%&' no me 'jo#%@'. Así me ha tratado".

De acuerdo a la parlamentaria, el hecho ocurrió cuando ella se desempeñaba como vocera alterna de Fuerza Popular y le solicitó al titular del Congreso que agendara un proyecto de Agrobanco.

"Cuando yo me acerqué y le dije cómo es posible que no lo agendes, ya es bastante tiempo, esto es un tema tan sensible que los peruanos necesitamos saber la verdad. Qué es lo que obtuve como respuesta, me mandó a la 'mier%#', me dijo no me 'jod%$&. ¿Eso no es violencia?" contó indignada la parlamentaria.

Beteta también resaltó que no denunció el hecho en su momento porque supo defenderse. “Somos fuertes, valientes y sabemos defendernos”, sostuvo.