Caso Lescano: abogada de periodista acosada señaló que conversaciones "no fueron consentidas"

Durante una entrevista en Radio Programas del Perú (RPP), Brenda Álvarez, abogada de la periodista que denunció al congresista Yonhy Lescano por acoso sexual, explicó que su defendida lo única que hacía era evadir al legislador.

Además, la también miembro de Promsex, indicó que las conversaciones que mantuvieron “no fueron consentidas, nunca solicitó tener ese tipo de conversaciones con el congresista. Ha habido rechazos, pero él no se detuvo. Se disculpó, entendió que eso no está bien, pero continuó”.

En otro momento, Álvarez señaló que consideran “muy importante que en ese contexto se ponga la atención en el acoso sexual y que sea tan normalizado en esta sociedad donde muchas autoridades creen que pueden acosar a las personas en absoluta impunidad”.

Por otro lado, la abogada manifestó que su defendida fue sometida a chantaje por parte de Lescano, pues luego de darse a conocer el caso, el congresista la llamó hasta en tres oportunidades e inclusive hasta le escribió nuevamente por WhatsApp, donde le habría ofrecido trabajo.

Finalmente Brenda Álvarez, precisó que han solicitado al Ministerio Público las medidas de protección correspondientes para que el legislador implicado no se refiera a ella ni revele su identidad. (Fuente: RPP/ Correo)