Alberto Fujimori salió del penal para atenderse en consultorio dental de La Molina

El expresidente Alberto Fujimori, salió la mañana de este miércoles del penal de la Diroes para ser atendido por un problema en la muela en un consultorio dental particular, ubicado en el Jirón Los Damascos, en el distrito de La Molina.

Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del ex Jefe de Estado indicó a un medio local que cada tres meses, Fujimori recibe una descarga para proteger la zona del cáncer que padece en la lengua como parte de su tratamiento.

También señaló que en el consultorio al que acudió el exmandatario “lo atiende un médico que generalmente lleva sus equipos a la sede de la Diroes, pero me imagino que ahora ya no porque no está implementado lo de la Diroes”.