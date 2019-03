Fiscalía investiga a congresista Beteta por viaje que fue financiado con recursos públicos

Desde el año pasado, la Fiscalía viene investigando a la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta por un viaje que realizó el 2018 a Húanuco, región de donde proviene la parlamentaria. Este viaje habría tenido fines particulares y habría sido financiado con recursos públicos.

Así lo ha dado a conocer el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público a través de un oficio enviado el 26 de febrero al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

En la misiva, la fiscal Zoraida Ávalos solicita el registro de asistencia de la legisladora a las sesiones que se llevaron a cabo el jueves 9 y viernes 10 de agosto.

De acuerdo a la Fiscalía, el ticket aéreo para este viaje se adquirió gracias al convenio que existe entre el Parlamento y la empresa Star UP S.A., titular de la aerolínea Star Perú.

Según informó Peru21, fuentes fiscales explicaron que lo que se investiga es el “pago de tickets aéreos para temas ajenos a la función (parlamentaria)”.

HAY ANTECEDENTES

Ya anteriormente la Fiscalía había solicitado información al Congreso por este caso, según consta en la carpeta N° 206 - 2018.

El 10 de diciembre, el entonces fiscal de la Nación solicitó a Daniel Salaverry precisiones sobre las labores que realizó Beteta el sábado 1 de agosto y cuestionó si es que estas correspondían a la semana de representación.

BETETA SE DEFIENDE

Por su parte, la legisladora se pronunció y respondió a Chavarry el 14 de diciembre. En su misiva aclara que el sábado 11 estuvo en una actividad proselitista en la provincia de Leoncio Prado, en un local de Fuerza Popular, donde también estuvieron candidatos a la alcaldía.

“La recurrente únicamente se limita a presentar a nuestros candidatos, no incita no persuade a que los ciudadanos voten por tal o determinado candidato”, sostuvo. Beteta no se pronunció sobre lo que hizo dos días antes porque Chávarry no se lo solicitó.

La parlamentaria también señaló al medio referido que sus viajes “son siempre para cumplir función de representación” y descartó irregularidades.