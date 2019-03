El suspendido congresista inmerso en un caso de tocamientos indebidos contra una aeromoza, Moisés Mamani, también se pronunció sobre el presunto acoso sexual por parte del parlamentario Yonhy Lescano a una periodista.

"A mí me han bajado por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista, por WhatsApp acosando a una dama. Por eso, siempre he dicho que soy muy respetuoso con las damas", refirió Mamani.