Pedro Chávarry: exasesora se acoge a confesión sincera

La exasesora de Pedro Chávarry, Rosa Venegas, decidió acogerse a la figura legal de la confesión sincera, informó Canal N este miércoles 27. En declaraciones al fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, contó detalles de lo acontecido el pasado 5 de enero.

Como se recuerda, Venegas hizo noticia por ser la trabajadora que ingresó a la oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez en el Ministerio Público. Este investigaba los nexos entre el entonces fiscal de la Nación (Chávarry) y Fuerza Popular.

“El sábado 5 de enero de 2019 a las 10 AM recibí la llamada WhatsApp del anterior fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, indicándome que debía acudir pues había una reunión urgente, es por ese motivo que acudí a la reunión”, señaló la testigo.

Según el informe, fue de esta manera que llegó a la sede de la Fiscalía en día no laborable. Contó que en la Secretaría General, y acompañada por César Sandoval, se encontró con Chávarry, Aldo León y Max Aranda.

“Fuera de la oficina estaban tres personas de seguridad. El fiscal de la Nación, dijo: ¿Qué hacemos?”, detalló. “El doctor Aldo León Patiño salía e ingresaba, a su primer retorno le comunicó al Dr. Chávarry que no había acceso a las puertas contiguas (...)”.

“Luego, volvió a salir y regresó diciendo que tampoco se podía tener acceso por las ventanas y quien ingresara por ahí se podía matar. Luego indicó que ya había órdenes al personal de vigilancia diciéndoles que todo lo que iban a ver era por orden del fiscal de la Nación (...)”.

“El fiscal de la Nación me llamó a su despacho (…) Y me dijo, se va hacer mucho problema con los medios de comunicación. Ingrese usted. Esa orden me sorprendió. Pero en un mal sentido de la autoridad, acepté y fui a cumplir la orden dada”, reveló.

Según Venegas, tras deslacrar la puerta ingresó una clave proporcionada por Juan Manuel Duarte. “Nos llamaba insistentemente a todos precisando que saquemos sus cosas”, afirmó. En su versión, Duarte era un personaje cercano y de mucha influencia del entonces titular de la Fiscalía.

“Cuando yo estaba adentro el Dr. Duarte me llamó y dijo: ‘Sé que estás adentro saca todo lo que puedas’”, manifestó. En sus palabras, ni ella misma sabe lo que extrajo. “Desconozco qué documentos saqué, pues no tuve tiempo de revisar y decidir que debía o no sacar”.

“No era información mía, no sabía que era lo importante, había ingresado a un despacho ajeno al mío”. Con los documentos, regresó a la sala de reuniones. Chávarry le dio la orden a León Patiño, entonces secretario general del Ministerio Público, para que se encargue de los documentos.

No obstante, Venegas dio otra información clave: “Además las cámaras sí funcionaban, pero están tratando de borrar las imágenes desde mi despacho (eso es lo que dijo Aldo León Patiño) durante mi estadía en el despacho del fiscal de la Nación”.

La declaración fue brindada la mañana del pasado lunes 25, en una diligencia que duró al menos 5 horas y será retomada el 6 de marzo.