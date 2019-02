Wilfredo Pedraza: testimonio de Nogueira no revela irregularidades en Gasoducto

Wilfredo Pedraza, el abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, llegó hasta la ciudad de Curitiba, en Brasil, para participar en el segundo día de interrogatorios a Sergio Nogueira Panicali, que había sido programado por los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato. En la asamblea uno de los temas abordados fue sobre las presuntas irregularidades en la licitación del Gasoducto del Sur durante el gobierno de Humala.

Pedraza aseguró que Nogueira, secretario de la junta de accionistas del Conirsa (consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC), solo sabía que Odebrecht tenía interés, tanto en la licitación de Kuntur Transportadora de Gas (KTG) como en el Gasoducto del Sur, pero el interrogado señaló que mayores detalles debían ser entregados por Jorge Barata.

Pedraza señaló: "estamos absolutamente tranquilos respecto a esa situación porque la única relación que existe y que ha justificado la investigación del gasoducto para incluir a la ex primera dama (Nadine Heredia) es la declaración de Martín Belaunde Lossio, nuestro testigo estrella que está en todos nuestros casos. Es un eterno postulante a colaborador eficaz que dice que la señora Heredia participó en la elaboración de bases para favorecer a Odebrecht".

El abogado de Humala y Heredia resaltó que esto "es una barbaridad técnica imposible de realizar porque los encargados han declarado que eso es falso, que no conocen a la señora Heredia. En el caso gasoducto, con un poco más de un año de investigación, no hay un solo testigo directo o indirecto que haya sindicado a la señora Heredia como partícipe en el proceso". Y concluyó su discurso señalando que “desde nuestro punto de vista, (la licitación) fue transparente y muy distante al tema de la ex primera dama".