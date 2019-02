Milagros Salazar indicó que Fuerza Popular no blindará a Héctor Becerril

Foto: El Comercio.

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) negó que su bancada vaya a blindar al legislador Héctor Becerril ante un posible proceso en la Comisión de Ética, por presuntamente haber recibido sobornos para que una empresa obtenga la licitación de una obra en 2017.

“Nosotros no blindamos a nadie (…) Nosotros no somos mayoría en la Comisión de Ética, por lo tanto, ahí no hay ningún blindaje a ningún congresista incluido el congresista Héctor Becerril”, aseguró en diálogo con RPP.

Indicó también que, ante una posible denuncia contra Becerril por este caso, harán la evaluación que corresponda y votarán de acuerdo a las pruebas que se presenten en el grupo de trabajo.

“Si hay alguna denuncia, evaluaremos, merituaremos y, si corresponde, nosotros votaremos a favor como en otros casos de Fuerza Popular también hemos votado para investigar a varios congresistas de nuestra bancada (...) Eso no es blindaje”, precisó.

La empresaria Mirtha Gonzales Yep, asesora comercial de la Constructora CRD S.A. Filial Perú, aseguró que Becerril intercedió para que la empresa sea favorecida con una obra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, valorada en aproximadamente 11 millones de soles.

Al respecto, Milagros Salazar exhortó a Gonzáles Yep a ponerse a derecho y presentar todas las pruebas que tenga en su haber para determinar la responsabilidad del congresista Héctor Becerril y de sus hermanos, también mencionados en la denuncia.