Alan García: Domingo Pérez miente al señalar que pago por conferencia fue un soborno

El ex mandatario Alan García se manifestó en RPP sobre el testimonio que dio el exfuncionario de Odebrecht Marcos Grillo, quien habría señalado que el contrato de la conferencia que dio García fue “simulada”.

El líder del Apra resaltó que las declaraciones de Marcos Grillo contradicen al fiscal José Domingo Pérez cuando éste señala que el pago de su conferencia está vinculado con un soborno proveniente de Odebrecht.

“Grillo ha dicho textualmente que la conferencia no tiene nada que ver con ningún soborno o coima por ninguna obra del Perú. Esto es fundamental en un país donde estamos descubriendo que a los presidentes los compran por millones”, señaló García al referido medio.

También dijo que el fiscal Domingo Pérez “mintió y miente porque viene sosteniendo que esto es un soborno a cambio de obras como el tren eléctrico”.

El otrora jefe de Estado se argumentó también en que el pago de su conferencia no fue secreto y que el depósito se hizo directamente a su cuenta, por lo que no configuraría un soborno.

"Aquí me enviaron 70 mil dólares directos a mi cuenta, con mi nombre. Se pagaron impuestos en Brasil por enviarlos y yo pagué 30 mil dólares de impuestos a Sunat inmediatamente. El tema de un soborno es el secreto, de manera que esto no tiene nada que ver con la forma de operación de la caja 2", sostuvo.

Alan García también dijo que no tiene miedo de los testimonios que se vayan a brindar como parte de las investigaciones por los sobornos entregados por Odebrecht. "A mí me quieren meter en la misma canasta que todos esos presidentes ladrones que han elegido. Se desesperan porque a mi no me encuentran nada” sentenció.

Marcos Grillo era el responsable de generar recursos económicos para la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que era el fondo de donde salía el dinero para los sobornos.