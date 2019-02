Heresi a Mercedes Aráoz: mejor desconfíe del que aportó a campaña del 2016

Foto: Andina.

El congresista Salvador Heresi afirmó que la vicepresidenta Mercedes Aráoz, “expresa nerviosismo” en sus declaraciones, luego de que un aspirante a colaborador eficaz revelara que una empresa del llamado 'Club de la Construcción' habría aportado a la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PpK).

A través de su cuenta de Twitter, le recomendó mantener la calma y centrarse en la acusación sobre el financiamiento de la campaña del 2016 de Peruanos por el Kambio.

"Señora Mercedes Aráoz expresa nerviosismo. Con respeto sugiero que tome un wawasana y lea bien el comunicado del partido Peruanos por el Kambio que está en línea de lucha contra la corrupción trazada por el señor presidente. De quien debió desconfiar es de quien usted reconoció aportó a la campaña 2016", escribió.

Cabe señalar que la parlamentaria de Peruanos por el Kambio manifestó no entender "el carácter" de Heresi, que calificó de "muy cambiante durante la campaña". "Me genera desconfianza porque no sé qué quiere en realidad", agregó.

Dijo, además, que tanto Heresi como Jorge Meléndez han trabajado de cerca con el Ejecutivo y que son miembros del partido. En ese sentido, calificó de “falso” el que se diga que no han participado en actividades del Gobierno.