Congresista Salvador Heresi anuncia que pasará a ser independiente

El congresista Salvador Heresi anunció que no integrará Acción Republicana, grupo que solicitó a la Mesa Directiva ser oficializado como bancada. El parlamentario señaló que tomó esta decisión tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Peruanos Por el Kambio (PpK).

“Hemos decidido que no voy a integrar ninguna bancada, no voy a pertenecer a Acción Republicana que tan gentilmente me había invitado, porque consideramos ser orgánicos en las decisiones partidarias”, dijo Heresi Chicoma a distintos medios.

El exalcalde de San Miguel aclaró que tampoco retornará a la bancada con la que llegó al legislativo, pasará a ser independiente. Confirmó también que su partido político cambiará de nombre y de colores.

“La idea es refundar el partido. Debemos hacer un deslinde con todos lo problemas de corrupción que son materia de investigación”, dijo Heresi Chicoma en referencia al caso de Pedro Pablo Kuczynski.