Salvador Heresi: Peruanos por el Kambio deslindará con el gobierno de Vizcarra

El parlamentario Salvador Heresi, reveló a un medio local que la agrupación política Peruanos por el Kambio (Ppk), tras una evaluación de la “gestión gubernamental” del presidente Martín Vizcarra, cambiará de nombre y deslindará con el actual Gobierno.

El ex ministro de Justicia indicó que: "El partido (…) va a tomar decisiones en los próximos días. Una que puedo anunciar es el cambio de nombre del partido y dentro de ese marco, de parte del secretario general (hay) una propuesta de nombre (…) que el partido se llame Acción Republicana".

También señaló que, dado que ni en el gobierno del presidente Kuczynski ni en el de Vizcarra hubo una “participación real y orgánica” del partido en cuestión, es necesario un deslinde con el Ejecutivo.

El parlamentario resaltó que no considera que la gestión de Vizcarra vaya acorde con el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio y criticó la inclusión del enfoque de género en la currícula nacional.

Heresi precisó que "fijada la posición del partido, los congresistas que no están sujetos a mandato imperativo, que estén dentro de la posición partidaria seguirán en el partido y los congresistas que no estén dentro de la posición del partido quedan fuera, al quedar fuera ya no van a haber congresistas en bancadas del mismo partido".