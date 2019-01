Luz Salgado contestó en el Pleno a Daniel Salaverry sobre "contrataciones irregulares"

El presidente del Congreso arremetió contra la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, y Luis Galarreta. Daniel Salaverry pidió una “acción de control” sobre las "contrataciones irregulares" en las gestiones de ambos legisladores.

En respuesta, Luz Salgado durante la sesión del Pleno increpó a Salaverry por supuestamente "amenazarla" en el oficio enviado y aseguró que jamás habló sobre las contrataciones. Además, señaló que él "no está a la altura para el cargo" de titular de la Mesa Directiva y que "nadie puede enjuiciarla".

“No puedo dejar de decir que este tipo de amenazas para coactar casualmente la acción y el gesto político que con mi bancada llevó, hagan que el presidente, que debería ser de todos, asuma una posición de índole personal. Jamás he visto, ni en las peores épocas, esta clase de amedrentamiento personal. Si con esto pretenden que me calle no lo voy a hacer, no tengo temor a que se haga todo tipo de investigaciones”, indicó la legisladora de Fuerza Popular.

Vale mencionar que tras culminar su intervención, la expresidenta del Congreso, pidió a Salaverry concederle una interrupción al legislador Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, pero él se negó, alegando que no se permiten interrupciones en tiempo adicional.