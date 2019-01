Katherine Ampuero: información de nuevas coimas complica situación de Toledo

La ex procuradora anticorrupción Katherine Ampuero consideró que presunto soborno por la adjudicación de la Interoceánica Norte en el gobierno de Alejandro Toledo debe incluirse en el proceso de extradición del ex Jefe de Estado, según declaró a diario Expreso.

“Por supuesto que es un agravante contra el señor Toledo. Eso sí, no nos olvidemos que si no se considera este suceso en el proceso judicial, en caso llegaran a traerlo a Perú, no van a poder procesarlo por este delito. ¿Cómo se haría? Mediante una ampliación de motivos para la extradición”, dijo.

De otro lado, se refirió sobre la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, e indicó que le habría mentido al país al indicar que había un equipo de abogados a cargo de la extradición en Estados Unidos de Toledo Manrique, cuando se ha comprobado que no se encuentran en el mencionado país.

Calificó una falta de interés para que se dilete el proceso que el ministro de Justicia señale que están evaluando el perfil de los juristas para este caso.

De otro lado, manifestó que el Ministerio Público debería citar a los implicados en calidad de investigados que se vean implicados en casos de corrupción que involucren a la empresa brasileña Odebrecht, y no como testigos porque no tienen un acuerdo de colaboración eficaz.