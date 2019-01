Ex ministro de Ollanta Humala estaría implicado en millonaria coima

Un aspirante a colaborador eficaz con código 09 - 2018 habría manifestado ante la Fiscalía Anticorrupción que el ‘Club de la Construcción’ y el Club de Conservación y Mantenimiento pagaron sobornos de aproximadamente 17 millones de dólares durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014.

Estas 'coimas' habrían sido entregadas a Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, quien era en ese entonces ministro de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo a una resolución a la que el diario Perú21 tuvo acceso, esta millonaria cifra se pagó en 20 entregas y fue José Guillermo Paredes Rodríguez el que canalizó el dinero. Paredes Rodríguez es hermano del ex ministro y amigo de Ollanta Humala.

Este testigo habría detallado que las empresas que conformaban el club debían pagar como soborno el 3% de las obras de Provías que se adjudicaban.

Niega acusación

En declaraciones a un medio local, el ex ministro Paredes rechazó las acusaciones en su contra. “Eso es falso. No me queda ninguna duda; esa es una mentira que están diciendo para obtener beneficios a su favor habida cuenta de que han confesado que han participado en algún delito”, señaló.