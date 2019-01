Jefe de la OCMA solicitó “apoyo” al ex juez César Hinostroza

El titular de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde, solicitó “apoyo” al destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi para contratar a una empleada como relatora de la Corte Suprema.

El diario La República hizo público un audio en el que se oye a ambos personajes conversar brevemente. De acuerdo a este medio, la comunicación se dio el 23 de marzo de 2018.

Según se escucha en el registro, no se trataría de la primera vez que el ahora jefe de la OCMA requiere este tipo de favores. “Qué tal mi querido hermano, ¿cómo te va? Oye, hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz, ahora ella dice: a ver si le das la posibilidad que vaya a relatoría”, se oye a Walde solicitarle al ex magistrado.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

César Hinostroza: Aló

Vicente Walde: César

César Hinostroza: ¿Qué dice, Vicentico?

Vicente Walde: Que tal mi querido hermano, como te va, oye, hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz, ahora ella dice, a ver si le das la posibilidad que vaya a relatoría.

César Hinostroza: Ya, este, ahorita no estoy hermano, será ya el lunes, porque estoy yendo temprano fuera de Lima.

Vicente Walde: Ah, no estas acá, ya, ya, el lunes entonces, ya.

César Hinostroza: Sí, sí, no, sí estoy acá, pero he salido a almorzar

Vicente Walde: jajajaja. Ya, listo, ya

César Hinostroza: En la tarde sino que venga, a partir de las cuatro ¿ya?

Vicente Walde: A partir de las cuatro que te vea

César Hinostroza: Sino ya el lunes ¿ya?

Vicente Walde: ya, ya, listo. Un abrazo, ya

César Hinostroza: Gracias, gracias

Vicente Walde: Chau, hermano. Chau, Chau... En la tarde te espera...

WALDE SE DEFIENDE

Ante esta denuncia, el jefe de la OCMA, Vicente Walde, dijo a través de su cuenta de Twitter que no cometió ningún delito y que lo que se pretende es dañar su imagen.