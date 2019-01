José Domingo Pérez advierte que buscarían frustrar acuerdo con Odebrecht

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial para el caso Lava Jato, advirtió hoy que la filtración de algunas páginas del preacuerdo en donde se establecían los aspectos de la colaboración eficaz con Odebrecht, firmado con la Procuraduría y el Ministerio Público, revelaría que hay un interés en frustrar el acuerdo.

“Lo que se busca, definitivamente, es frustrar el acuerdo. Pero hay una voluntad de la Fiscalía, Procuraduría y la empresa de cerrar el proceso de colaboración eficaz", declaró Domingo Pérez en entrevista para Radio Santa Rosa.

Asimismo, advirtió que las imágenes habrían sido tomadas por personas que tuvieron acceso a su despacho y recordó que tuvo que lacrar su oficina porque se había registrado un problema en el control biométrico de la puerta a finales de diciembre. De esta manera, Domingo Pérez confirmaría la existencia de informantes dentro del Ministerio Público.

"Me preocupó esta situación porque me da a entender que alguien ha ingresado a mi oficina y ha tomado fotografías del acuerdo [...] Que salga esto finalmente confirma que, en efecto, hay informantes o personas que no están cumpliendo su labor adecuadamente dentro de la fiscalía", añadió.

Domingo Pérez manifestó que de frustrarse el acuerdo, no podrían contar con testimonios de funcionarios de Odebrecht que son centrales para los posibles juicios orales. Cabe resaltar, que la empresa brasileña ha proporcionado testimonios y documentos que revelan depósitos en determinadas entidades financieras en el extranjero.