Dictan 5 años de prisión efectiva para Felix Moreno por caso Fundo Oquendo

Esta tarde el Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao sentenció a cinco años de prisión efectiva, por el caso de tráfico de tierras del ex Fundo Oquendo, al exgobernador del Callao Félix Moreno.

Al sentenciado se le acusa de la comisión del delito contra la administración pública por la venta de un terreno del Estado de 70,000 metros cuadrados, ubicado en el ex Fundo Oquendo, en mayo del 2011, lo que generó un perjuicio por 10 millones de soles.

El Ministerio Público pidió para el ex funcionario regional una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel, además de una reparación civil solidaria de 30 millones de soles. En el caso están implicadas otras siete personas, quienes también fueron sentenciadas hoy.

"Se me acusa de haber autorizado la venta del terreno, pero yo solo he hecho lo que dice el reglamento. Esto se ha satanizado, se me ha hecho aparecer como el jefe de una banda. ¿Cuál ha sido mi crimen? Firmar, pero esa es mi función. Hay traficantes de terrenos que me han denunciado y me están desgraciando la vida", declaró Moreno.