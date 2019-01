Fiscal Vela presentará recurso de nulidad tras recusación contra juez Concepción Carhuancho

La Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado declaró fundada la recusación que hiciera Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza 2011, contra le juez Richard Concepción Carhuancho tras las declaraciones que brindó a dos medios de comunicación.

Al respecto, el fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, se mostró preocupado por esta decisión y anunció que presentará un recurso de nulidad.

“Nos preocupa porque la decisión no solamente es una decisión que para nosotros ha tenido un trámite inusualmente célere y además sospechosamente reservado. El Ministerio Público no ha podido ir a audiencia, no ha podido tener la documentación completa de la recusación y formalizar su posición coadyuvante del rechazo de la recusación que ya había sido realizada por el juez Concepción Carhuancho”, señaló.

Finalmente Vela Barba indicó que la forma en cómo se ha llevado la medida, buscaría proteger a los implicados y que por tal motivo presentarán un recurso de nulidad. Asimismo, precisó que las declaraciones brindadas por Concepción Carhuancho fueron autorizadas y que formaban parte de sus conclusiones tras determinar prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros investigados.