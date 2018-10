Presidente Vizcarra llamó a referéndum para el próximo 9 de diciembre

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, suscribió esta mañana el Decreto Supremo mediante el cual convoca al referéndum para el próximo 9 de diciembre. Sin embargo, el jefe de Estado rechazó una de las consultas al considerar que fue “desnaturalizada” por el Congreso.

En conferencia de prensa, Vizcarra expresó su respaldo a tres de las cuatro reformas que fueron planteadas al Legislativo: en lo que respecta a los temas de reorganización del CNM, financiamiento de los partidos políticos y la no reelección de congresistas.

“Tras una revisión en detalle y minuciosa consideramos que no tienen cambios sustanciales”, manifestó. No obstante, no dijo lo mismo con el tema de la bicameralidad, al señalar que se ha incluido un artículo que no fue propuesto, que es el de la cuestión de confianza.

“A nuestro juicio, lo desnaturaliza (la propuesta)”, manifestó el presidente. “A la cuarta consulta sobre la bicameralidad decimos no porque el Congreso la ha desnaturalizado”. Sin embargo, manifestó su respeto a la institucionalidad elevando a consulta los cuatro proyectos.

“Que sean los peruanos y peruanas los que determinen”, acotó.