Difunden nuevas conversaciones entre Hinostroza y Ríos tratando nombramientos por encargo

IDL-Reporteros publicó una nueva entrega del caso ‘CNM audios’ en la que se revela una vez más cómo era el proceso para designar jueces en el sistema judicial de nuestro país.

En una de las conversaciones registradas el miércoles 2 de mayo, Walter Ríos y el exjuez supremo, César Hinostroza, hablan sobre la importancia de unir fuerzas en la Corte Superior del Callao, a fin de colocar jueces por recomendaciones.

Ríos: “No podemos perder, es el Callao, hermano, de verdad. Imagínate que entre el enemigo, nos va a destrozar […] yo necesito apoyo, me siento solo, mira cuando estoy haciendo una cena, tanto que me han reclamado, solamente me han confirmado Madeleine, (ininteligible), Peirano y Emperatriz. Irma no va, Obando no va […]”.

En otra parte del audio, Hinostroza Pariachi le pide a Ríos un puesto para su amigo Roly Capcha. Cabe resaltar esta persona juró como juez supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del Callao el pasado 4 de junio.