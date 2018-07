Paloma Noceda renuncia a la bancada de Fuerza Popular

Precisó que aun conociendo “las mochilas del partido”, apostó por Keiko, indicando que fue “un honor ingresar a la política, y he cumplido mi trabajo con ilusión y empeño”

La congresista Paloma Noceda anunció este jueves su renuncia a la bancada de Fuerza Popular (FP), debido a su desacuerdo con las decisiones tomadas por la agrupación que lidera Keiko Fujimori.

“Con gran pesar, cumplo con comunicarles mi decisión de renunciar a la bancada. He estado en desacuerdo con diversas decisiones que ha venido tomando el partido, pero hasta aquí llegué”, escribió en una carta enviada a los medios de comunicación.

Recordó que aun conociendo “las mochilas del partido”, apostó por Keiko Fujimori, indicando que fue “un honor ingresar a la política, y he cumplido mi trabajo con ilusión y empeño”.

“Sin embargo, la forma en la que he visto actuar a algunos colegas, distan de asemejarse a los valores y principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide respaldar la votación de hoy y continuar con el grupo parlamentario”, agregó.

Explicó, además, que se lleva la mejor impresión de la gran mayoría de personas que conforman el partido 'naranja' y agradeció a quienes le expresaron su compañerismo.

Asimismo, refirió que su recomendación a la presidenta del partido, Keiko Fujimori, es que valore a cada persona que integra esta bancada, pues, “cada persona es un mundo maravilloso y tiene mucho por aportar”.

Finalmente sostiene que el país “se está destruyendo y hemos perdido la gran oportunidad de cambiar el rostro al fujimorismo”. “Quedan 3 años, espero logren hacer algo al respecto. Espero de todo corazón que tomen acciones para fortalecer al partido y les deseo muchos éxitos. Gracias nuevamente por la oportunidad, querida Keiko y colegas”, indicó.