Miguel Torres sobre nuevos audios CNM: “No recibí recomendación alguna”

El parlamentario Miguel Torres, se pronunció en su cuenta de Twitter tras conocerse un nuevo audio que revela nuevas conversaciones del suspendido juez César Hinostroza, quien además menciona su nombre.

“Indignado. En un audio recientemente difundido, dos personas conversan sobre algo de lo que nunca me enteré. No recibí recomendación alguna”, señaló el parlamentario. Además dejó en claro que la hija de César Hinostroza no fue contratada en el estudio de abogados vinculado a su familia.

En el nuevo material difundido esta tarde por IDL-Reporteros, se escucha a César Hinostroza Pariachi pidiéndole al empresario, Antonio Camayo, hablar con el congresista de Fuerza Popular, para que su hija sea aceptada como practicante en el estudio Torres y Torres Lara.