FP se pronuncia tras afirmación de Aramayo sobre Keiko y la "señora K"

Luego de las afirmaciones de la parlamentaria Alejandra Aramayo, quien indicó que los audios difundidos por Panorama, de Panamericana Televisión, hacen alusión a Keiko Fujimori, legisladores de su bancada, Fuerza Popular (FP) se pronunciaron, ellos negaron que la conversación entre el juez César Hinostroza y un anónimo hagan referencia a su lideresa.

"Yo creo que la alusión que hacen a la 'Señora K’ ciertamente es una alusión a la señora Keiko Fujirmori y a Fuerza Popular, lo que no quiere decir en ninguno de los extremos que tal reunión se haya dado", dijo esta mañana Alejandra Aramayo en entrevista con RPP.

Su correligionario y presidente del Congreso, Luis Galarreta, indicó que la congresista Aramayo no se refirió en ningún momento a que ‘Señora K’ fuese precisamente Keiko Fujimori. "Vi la entrevista y la congresista no se refería a que ella afirmaba que ‘Señora K’ era en alusión a Keiko Fujimori”, indicó.

Por su parte Héctor Becerril comentó al diario El Comercio: “Imagino que lo que ha dicho Aramayo es que quieren relacionar (a Keiko Fujimori). Seguramente eso ha manifestado”, indicó. “Ahora todo el mundo está preocupado (en saber) quién es la ‘señora K’, ya nos olvidamos de los otros temas de los audios, que son graves”, añadió.

Asimismo, Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), señaló: “No sé cómo lo ha explicado o lo ha dicho la congresista Aramayo (….) No sé si ella lo ha dicho mal o no le han entendido, pero definitivamente el magistrado (Hinostroza) ha dicho que no es (Keiko Fujimori)”.

Finalmente, el congresista Rolando Reátegui, presidente de la Comisión de Fiscalización declaró al diario Correo: "Yo rechazo esa afirmación. Creo que esto es un desliz de parte de ella, pero a mí me queda claro que la señora Keiko Fujimori no participó en ningún tipo de reunión".