Kenji Fujimori afirma que anhela limar asperezas con su hermana Keiko

Kenji Fujimori reveló que desea dialogar con su hermana Keiko para limar las discrepancias políticas que existen entre ellos. "Yo siempre lo he dicho: tarde o temprano me voy a tener que sentar con ella", señaló esta mañana en entrevista con RPP.

"Si me preguntan si tengo el anhelo de limar todas estas asperezas con mi hermana, por supuesto, en el plano familiar sí, porque quienes sufren dentro de todo este problema son mi padre y mi madre, ellos son los más afectados", reveló.

El congresista aseguró que sus divergencias son en el plano político, y que su hermana representa "un ala más conservadora, vertical, dura", mientras que él tiene "una forma de ser más horizontal, flexible y sensible".

"Hay un ala rígida en Fuerza Popular que pareciera que se ha quedado congelada en los 90 pero la coyuntura es otra. Creo que ahora lo que se necesita es gobernar con tolerancia, tendiendo puentes con todas las fuerzas políticas", señaló.

Fujimori recordó que una de las primeras discrepancias que tuvo en Fuerza Popular fue su apoyo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que mientras él intentaba "fomentar el diálogo", su partido hacía trabajos en paralelo a los esfuerzos del gobierno "en lugar de sumar fuerzas".

Sobre los denominados “Mamanivideos” Fujimori Higuchi aseguró en la entrevista radial, que Fuerza Popular presentó el video "editado maliciosamente con el objetivo de destruirme, de manchar mi honra, de destruir mi persona".

"Yo no voy a permitir que Fuerza Popular me ponga el rótulo de corrupto o ratero, eso jamás lo voy a permitir. Yo voy a luchar y demostrar que no soy ningún corrupto. Yo he estado luchando para fortalecer el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo", sentenció.