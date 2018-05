Presidente del Poder Judicial se pronunció sobre castración química contra violadores

Duberlí Rodríguez habló sobre la decisión del Pleno y aseguró que esta medida no debe ser la principal en la lucha contra los violadores de menores de 14 años.

El Pleno del Congreso de la República aprobó hoy el proyecto que castiga con cadena perpetua a los violadores de menores de 14 años de edad, así como la castración química cuando un juez lo dictamine.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo a RPP que esta medida no debe ser la principal para luchar contra los violadores, pues se aplicaría cuando ya se cometió el hecho.

“No puedo rechazar una decisión legítima del Poder Legislativo; sin embargo, estamos yendo por el lado del castigo, por endurecer penas. No digo que no sean necesarias, pero lo que hay que hacer es a prevenir el delito (…) No puede ser la principal medida (castración) para luchar contra los violadores, porque ya estamos yendo a la fase final, cuando ya se produjo el hecho”, remarcó.

En ese sentido enfatizó que el Estado debe trabajar en la prevención a fin de disminuir el índice de víctimas.