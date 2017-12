Keiko Fujimori: En mi caso, Odebrecht especula, no muestra hechos

Keiko Fujimori se pronunció esta mañana sobre el audio del interrogatorio a Marcelo Odebrecht -difundido por el portal IDL-Reporteros- en el que supuestamente se oye al exdirector de constructora aceptar que apoyaron a varios personajes, entre otros, a ella.

La ex candidata presidencial aseguró que el empresario Marcelo Odebrecht “especula” sobre el apoyo que supuestamente le entregó durante la campaña, y reiteró que no recibió dinero alguno de la cuestionada compañía.

“Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No”, publicó Fujimori Higuchi.