Congresista Francesco Petrozzi descartó integrar el Gabinete Aráoz

Francesco Petrozzi negó hoy los rumores sobre la posibilidad de asumir el Ministerio de Cultura, luego que el extitular del sector Salvador del Solar presentó su renuncia, tras el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori.

Mediante su cuenta de Twitter el destacado tenor y legislador de Fuerza Popular, puso fin a los rumores de circulaban insistentemente sobre la posibilidad de sumarse al Gabinete de Mercedes Aráoz.

"El pueblo peruano me he encomendado la tarea de trabajar por la cultura de mi país, la labor que he asumido-desde un principio- con gran nivel de responsabilidad. Sobre los rumores de un posible Ministerio, son solo eso. No perdamos el tiempo con voladas y trabajemos con entusiasmo", señaló.