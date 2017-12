Lourdes Flores pide poner por delante el interés del Perú

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, pidió hoy poner por delante el interés del Perú, así como recomponer políticamente al país a fin de trabajar temas nacionales.

La ex candidata presidencial opinó que la nación no puede quedarse paralizada en la discusión del indulto humanitario a Alberto Fujimori Fujimori o en la vacancia presidencial, que finalmente no prosperó en el Congreso.

Consideró necesario las explicaciones del jefe de Estado para despejar las dudas respecto al indulto otorgado a Alberto Fujimori, debido a la sensación de un negociado con una facción del fujimorismo, informa la agencia Andina.

“Pongamos por delante el interés del Perú (…) y hay que respetar la decisión del presidente, eso no es compartir, sino respetar, y el presidente debe explicar que el indulto fue una decisión debidamente fundamentada y enfrentar el control que vendrá”, expresó.

Flores Nano señaló también que el Partido Popular Cristiano (PPC) no ha recibido invitación para formar parte del nuevo gabinete que conformará el presidente Pedro Pablo Kuczynski.