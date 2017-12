Ántero Flores-Aráoz: Vacancia da pie a aventureros que la gente ve como salvadores

El excongresista Ántero Flores-Aráoz cuestionó la vacancia presidencial impulsada por la oposición contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski y dijo esperar que “la reflexión de gente sensata”, permitan que el Congreso al menos escuche el jefe de Estado.

“La ciudadanía está viendo el descrédito de toda la clase política. Los que creen que lanzando dardos, acusaciones, etc., van a tener una mejor posición electoral para el futuro, creo que se equivocan. Esto afecta a todos los que están en política y da pie a que haya el aventurerismo político, a los que digan que “yo no he estado en esto”, y que la gente los vea como salvadores”, dijo en Enfoque de los Sábados.

El constitucionalista consideró también que “no puede haber vacancia sin analizar” si lo que dice la empresa brasileña Odebrecht ocurrió o no. “No sería lógico, seria irracional y arbitrario”, comentó.

Asimismo, indicó que la oposición cumplió como el debido proceso en su forma, pero no en su fondo. “El debido proceso en su fondo es contrastar las posiciones y querer llegar a la verdad, pero en el debate de la admisión (de la vacancia) la mayoría ha dado una posición ya sancionando sin haber escuchado”.