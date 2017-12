Odebrecht dice que pagos a Westfield Capital no fueron gestionados por PPK, según La República

La empresa Odebrecht señala que los pagos a Westfield Capital y First Capital, empresas vinculadas al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, no fueron gestionadas por él, sino por su socio Gerardo Sepúlveda.

En una carta publicada hoy por el diario La República, la constructora brasileña también dice que los servicios fueron de asesoría y estructuración financiera y que fueron “debidamente pagados y contabilizados oficialmente”.

"Los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y por Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados a empresas de Odebrecht, y fueron debidamente pagados y contabilizados oficialmente”, dice el documento. “Los valores de dichos contratos estaban de acuerdo con las prácticas de mercados a la fecha. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda", señala la misiva remitida al diario La República.

Por otro lado, la empresa señala dijo que las revelaciones sobre los pagos a Westfield Capital y First Capital no forman parte de un acuerdo de colaboración eficaz por no tener "indicios de ilegalidad. También dijeron no tener intenciones políticas en el Perú. Según ellos, "su único objetivo es cumplir con sus obligaciones legales y las que se desprenden de los compromisos de transparencia e integridad asumidos por el Grupo Odebrecht".