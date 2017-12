PPK en mensaje a la nación: No voy a abdicar a mis responsabilidades como presidente

Tal y como había sido anunciado, el primer mandatario Pedro Pablo Kuczynski, emitió un mensaje a la Nación en el que descarta que renunciará a la presidencia de la República.

"Estoy aquí para dar la cara, ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo, estoy aquí porque ustedes merecen una explicación". Con estas palabras el presidente dio inicio a su tan esperado mensaje presidencial a la Nación.

El jefe de Estado comenzó citando los documentos presentados en la Comisión Lava Jato del Congreso, en los que se muestran los presuntos pagos que habrían recibido las empresas que están vinculadas al presidente. Sobre la información contenida en estos documentos, el presidente dijo que es tendenciosa y falsa.

Luego, con documentos en mano, reiteró que no tiene ninguna relación ni como socio ni como ejecutivo con la empresa First Capital y mostró el acta de constitución de esta empresa donde figura el señor Gerardo Sepúlveda como único propietario. Kuczynski señaló que de todos los depósitos hechos a First Capital, el único que tiene relación con él es aquel que corresponde a la asesoría financiera que brindó a esta empresa para el proyecto H2Olmos - a cargo de Odebrecht - y afirmó que fue de manera legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Para fundamentar lo dicho, PPK mostró la factura que le emitió a Fisrt Capital por sus servicios en ese momento.

El presidente, procedió luego a mostrar los documentos que evidencian las transacciones de la otra empresa, Westfield Capital y reiteró que esta firma sí es de su propiedad pero que él nunca estuvo a cargo de su gestión ni administración mientras ocupaba algún cargo público. También agregó que todos los pagos hechos a esta compañía cuentan con la firma del señor Gerardo Sepúlveda y resaltó que no tuvo nada que ver con la firma de estos contratos.

El mandatario finalizó su mensaje señalando que no abdicaría a su honor, ni a sus valores, ni a sus responsabilidades como presidente de todos los peruanos.