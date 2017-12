Bancada oficialista pide calma y esperar descargos del presidente

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PPK), Juan Sheput, exhortó a las bancadas del Congreso a mantener la serenidad y esperar un pronunciamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski antes de hablar de una renuncia o vacancia.

“Desenvolverse en el ámbito constitucional pasa por escuchar la explicación del presidente y, en base a eso, tomar una decisión, y esa decisión debe estar en el marco constitucional”, manifestó.

Sheput Moore dijo también no entender cómo algunas bancadas del Legislativo se anticipan a pedir una renuncia o vacancia si no han escuchado antes al mandatario.

“Están yendo en contra del respeto debido proceso y la serenidad que el país plantea en estos momentos”, añadió el congresista oficialista.

Refirió, además, que los documentos de la empresa Odebrecht sobre una supuesta vinculación laboral no son pruebas sino información que no necesariamente compromete al jefe del Estado en tanto él no ha dado su posición.