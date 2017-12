Fiscal Sánchez sobre allanamiento a FP: "No hay revancha o venganza"

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respondió a los cuestionamientos del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, quien lo acusó de ser el responsable detrás del allanamiento de dos locales de su partido.

"Aquí no hay esas cosas. No creo nada de lo que ellos (Fuerza Popular) dicen. Es totalmente falso...Acá no hay ningún tipo de revancha o venganza de ninguna naturaleza", manifestó Sánchez en declaraciones a Canal N.

Sobre la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra Pablo Sánchez, la cual busca destituirlo del cargo, el fiscal de la Nación dijo que la afrontará dentro del debido proceso.

"Que siga con su denuncia. Lo que yo puedo decirle (a Daniel Salaverry) es que está totalmente equivocado con lo que plantea", comentó el titular del ministerio Público.