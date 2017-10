Nadine Heredia: Keiko Fujimori y Alan García deben llevar proceso en libertad

Nadine Heredia afirmó este domingo que no le desea la experiencia que está viviendo a Keiko Fujimori ni a Alan García. Esto, tras la decisión del Ministerio Público de investigar a ambos por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos.

“Estoy convencida de que los investigados deben llevar su proceso en libertad y no se cometa la misma arbitrariedad que se perpetró contra nosotros. Especialmente resalto la situación de la señora Fujimori que es madre de hijos pequeños como yo. Los rigores de la prisión, son nada, comparados con el profundo sentimiento de vacío al no tener a los hijos cerca”, escribió la ex primera dama en su cuenta de Facebook.

Señaló que las nuevas investigaciones contra Fujimori y García podrían servir para “reducir las críticas sobre la arbitrariedad” del fallo por el que ahora ella y su esposo, deben pasar 18 meses de cárcel. Incluso recordó que algunos políticos apoyaron su encierro y el del expresidente Ollanta Humala.

“Aun cuando los congresistas de Fuerza Popular, del Partido Aprista, sus principales voceros e incluso sus propios líderes, reclamaron públicamente la prisión preventiva contra nosotros, regocijándose cuando ocurrió, no les deseo lo mismo”, publicó Heredia Alarcón.

“A menos que se pruebe un riesgo procesal, los investigados no debieran ser privados de su libertad prematuramente. Sí garantizar su permanencia en el país, sobre todo por el riesgo que supondría la doble nacionalidad, que muy probablemente les asiste, para afrontar sus procesos en el Perú, teniendo en cuenta que ambos han sido funcionarios públicos, durante el período 2006 – 2011, sería lo mínimo esperable”, añadió.