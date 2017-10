Presidente Kuczynski dice que no se reunirá con la Comisión Lava Jato

El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció esta mañana que no se reunirá con los miembros de la Comisión Lava Jato del Congreso, y adelantó que enviará una carta con sus respuestas a las interrogantes que le formulen.

El mandatario señaló que no va a someterse a más maltratos por parte del Congreso, dijo que cuando recibió en Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización, por el caso de su exasesor Carlos Moreno, "todo fue una recatafila de insultos espantosos", indicó PPK en entrevista con RPP.

“Es un circo. Yo no voy a someter a eso a la Presidencia de la República. Yo no me voy a reunir con la comisión Lava Jato, no tengo ninguna obligación de reunirme con ellos. Tenemos opiniones de constitucionalistas que dicen que debo contestar esto por carta, cosa que estoy haciendo”, agregó.

La Comisión Lava Jato solicitó el testimonio del presidente de la República en el marco de la indagación por la concesión de obras a empresas brasileñas durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el cual él fue ministro de Economía y premier.