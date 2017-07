Kenji Fujimori visitó a su padre en la Diroes portando una bolsa con las siglas 'OH'

Este domingo, el congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori visitó a su padre, el condenado ex mandatario Alberto Fujimori, al penal de Barbadillo, en la Diroes (Ate). Sin embargo, un hecho llamó la atención y no pudo pasar desapercibido debido a que una de las bolsas que llevaba aparentemente comida tenía las siglas ‘OH’.

El parlamentario acudió a la sede de la Diroes alrededor de las 2:00 p.m. para visitar a su padre y almorzar con él. No obstante, una de las bolsas que portaba tenía las siglas "AF", en presunta alusión al ex presidente Alberto Fujimori, y otra con las siglas "OH". Cabe resaltar que su hermana la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori llegó horas antes que su hermano.

Como se recuerda el ex presidente Ollanta Humala también se encuentra detenido en la Diroes desde el viernes, donde cumple una orden de 18 mese de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de lavado de activos, debido a los aportes ilícitos que habría recibido el Partido Nacionalista de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del 2006 y 2011.