“Humala ha pedido que no le den ningún trato especial”, dice Alberto Otárola

“El espacio donde está Ollanta Humala es muy parecido a un cuartel militar, en el que ha vivido la mitad de su vida, así que no tiene ningún problema en ese sentido”, señaló esta tarde Alberto Otárola, abogado del exmandatario, tras visitarlo en el penal de la Diroes.

Asimismo, el jurista manifestó que Humala Tasso, que tiene un régimen de visita común, esta tranquilo y confiado en que una Sala Superior revocará el fallo de 18 meses de prisión preventiva en contra de la expareja presidencial.

“Él ha pedido que no le den ningún trato especial, no ha expresado ninguna queja (…) Lo he encontrado tranquilo. Estamos seguros que se revocará una decisión que de un punto de vista procesal y de justicia es abusiva”, precisó.

“No merece purgar prisión una persona que no solamente no cometió ningún delito sino que no ha sido sentenciado y que ha demostrado, ha diferencia de otros investigados, la total colaboración con la justicia”, agregó Otárola Peñaranda.