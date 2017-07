Defensa legal de Ollanta Humala descarta solicitud de asilo político

Luego de conocer que la Fiscalía solicitó al Poder Judicial prisión preventiva contra él y su esposa Nadine Heredia, el expresidente Ollanta Humala dijo que está afrontando una “persecución política” desde que terminó su mandato.

Humala calificó la medida de abusiva por lo que pidió al Poder Judicial no dejarse presionar "ni mediática, ni políticamente".

Por su parte, Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza, abogados de los esposos Humala Heredia, informaron que la ex pareja presidencial no pedirá asilo político, y aseguraron que no había elementos que pudieran fundamentar una prisión preventiva.

“Esperamos que el juez haga una evaluación objetiva, es un reto para el Poder Judicial soportar la presión mediática y política, salvo el viaje de las hijas, que nada tiene que ver con la investigación, y el "habeas corpus" contra el fiscal por ir al colegio de las niñas, no hay elementos para ello”, sostuvo Pedraza.