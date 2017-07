Martín Vizcarra: Contralor debe tener cualidades técnicas y morales

Martín Vizcarra dijo esta tarde que el titular del Gabinete Ministerial Fernando Zavala y el presidente Pedro Pablo Kuczynski están evaluando diferentes alternativas para el puesto del contralor. Indicó que se busca a una persona idónea que cumpla con las cualidades técnicas y morales necesarias.

“Es una potestad que corresponde al primer ministro con el presidente de la República, y sé que están evaluando diferentes alternativas, buscando a una persona idónea que tenga cualidades técnicas y profesionales, pero que también tenga cualidades morales para poder, con ética, hacer el desempeño del cargo”, afirmó.

Sobre las especulaciones que el ex congresista Rafael Rey podría ser el candidato para asumir la Contraloría, el primer vicepresidente de la República dijo que es mejor esperar la propuesta del Poder Ejecutivo y no adelantarse.

“Todavía no hay una propuesta, entonces no especulemos sobre si tiene o no las condiciones, esperemos que haya una propuesta y en función a eso dar una opinión”, indicó Vizcarra Cornejo.