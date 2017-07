Congresista Kenji Fujimori sobre proceso disciplinario: "¡Soy inocente!"

“Lo importante es que jamás voy a renunciar a mi partido”, sostuvo el congresista al llegar este mediodía a un hotel de Ate, donde Fuerza Popular se reúne para coordinar la siguiente legislatura.

Kenji Fujimori Higuchi afirmó también que desconoce las razones por las cuales su agrupación política le abrió un proceso disciplinario.

“No sé los cargos por los que me están acusando. Hoy me enteraré, me imagino. Ayer no pude asistir a la reunión de la bancada porque ya tenía una cita de trabajo con el ministro del Interior, Carlos Basombrío”, señaló.

Tras declarar a la prensa, entre bromas y muy sonriente, ingresó al estacionamiento del hotel. Minutos después escribió en su cuenta de Twitter: