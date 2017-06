Ministra Martens rechaza declaraciones de contralor sobre compra de computadoras

La ministra de Educación calificó de inaceptables las declaraciones del contralor Edgar Alarcón, que afirma presentará este lunes un informe sobre la compra irregular de computadoras realizada por dicho portafolio. El documento le atribuiría a ella presuntas responsabilidades penales.

"Ese informe no puede incluir una responsabilidad penal contra mí porque aún no he presentado la información requerida por la Contraloría respecto al requerimiento de computadoras que realicé en los años 2014 y 2015 para los Colegios de Alto Rendimiento, en mi calidad de Directora General de Servicios Educativos Especializados", señaló.

La documentación solicitada por la Contraloría General de la República será entregada el próximo miércoles 28 de junio, de acuerdo al plazo de ley, señaló Marilú Martens. Indicó, además, que el contralor ha incurrido en falta al adelantar opinión sobre un informe que aún no puede haber finalizado.

La titular de Educación, advirtió también que se ha vulnerado los principios de control gubernamental, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría, que prohíbe revelar información que pueda causar daño durante la ejecución de una acción de control.