PPK dice que nuevo ministro de Economía "No corre tabla y no tiene pelo verde"

El Jefe de Estado aseguró esta mañana que el nuevo ministro de Economía, que reemplazará a Alfredo Thorne, "no corre tabla y no tiene pelo verde", pero no brindó más detalles sobre el tema a los periodistas.

"Seguimos trabajando, el Perú sigue trabajando, hay ruido. En caretas esta mañana me tienen colgado de un poste, no estoy ni colgado ni hay poste. El Perú va a delante, ténganlo por seguro, estamos avanzando", añadió Pedro Pablo Kuczynski .

Esta mañana el mandatario y el ministro de Cultura, Salvador del Solar visitaron el complejo arqueológico Wari, en Ayacucho, donde recorrieron las instalaciones y verificaron el estado de conservación de este importante sitio histórico.