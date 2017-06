JNE devolvió credenciales de gobernador regional del Callao a Félix Moreno

Jurado Nacional de Elecciones asegura que esto es solo “un trámite administrativo”, ya que no hay ningún impedimento legal para que Moreno reasuma sus funciones.

Durante el último pleno, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió restablecer la credencial de gobernador regional del Callao a Félix Moreno, luego que el Poder Judicial revocara su prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presuntas coimas recibidas por parte de la empresa Odebrecht.

Moreno Caballero se desempeñaba como gobernador regional cuando fue recluido en el penal Piedras Gordas I con una orden de 18 meses de prisión preventiva, sin embargo el pasado 7 de junio la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial decidió cambiar esta orden por una comparecencia restringida.

Dos días después de recuperar su libertad, Moreno había interpuesto un pedido para que se le devuelvan sus credenciales, pero esta fue observada porque la resolución judicial que lo favorecía fue acompañada en copia simple.

El JNE explicó que medida se trata solo de “un trámite administrativo”, ya que no hay ningún impedimento legal para que Moreno Caballero reasuma sus funciones, pues ya no está privado de su libertad y no hay ninguna sentencia judicial que se lo impida.